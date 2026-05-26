Солнечный телескоп, навигация для роботов и новые учебники: темы общего собрания РАН

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве 26 мая прошло годовое общее собрание Российской академии наук, на котором с докладом выступил президент РАН Геннадий Красников. Обозреватель "Интерфакса" Борис Геворкян выделил наиболее интересные и значимые места из выступления главного академика страны.

Новые учебники по физике, химии и биологии

Предполагается, что учебники для старших классов по физике, химии и биологии поступят в школы уже в сентябре 2027 года, остальные - в сентябре 2028 года, сказал Красников.

По его словам, подготовленные членами РАН учебники должны пройти экспертизу тематических отделений, а затем они будут рассмотрены на междисциплинарном совете, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным предметам. "То есть, чтобы школьники, изучая физику, уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, изучая химию, имели представление о физических законах", - пояснил Красников.

Затем учебники пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины, психологии. "Мы должны быть уверены в том, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал и точно справиться с учебной нагрузкой без ущерба их здоровью. Только после этого начнется апробация учебников, в том числе, в базовых школах РАН", - сказал президент академии.

Финансирование фундаментальных исследований

Как отметил глава РАН, "одно из важных решений собрания касается рекомендаций по финансированию фундаментальных исследований".

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году.

Уникальный солнечный телескоп

Сегодня Российская академия наук координирует проведение более 6 тыс. тем фундаментальных научных исследований, которые ведутся в 714 научных учреждениях по всей стране, сообщил президент РАН. По отделению физических наук он выделил Сибирский радиогелиограф – своеобразный солнечный телескоп. Работа выполняется Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Данная работа ведется в рамках большого государственного проекта по созданию Национального гелиогеофизического комплекса стоимостью более 100 млрд рублей, подчеркнул Красников.

"Он не имеет аналогов в мире по широте частотного диапазона в сочетании с высоким пространственным и временным разрешением. Гелиограф содержит более пятисот антенных постов", - уточнил академик.

По его словам, благодаря наблюдениям на стадии тестирования антенных решеток удалось обнаружить в короне Солнца импульсный источник размером 2,2 угловых секунды с рекордной яркостной температурой до 60 млрд градусов по Кельвину. И уже тестовые испытания дали новые, ценные знания о природе солнечной активности, добавил глава РАН.

По его сведениям, началось строительство объектов второго этапа этого комплекса. Это солнечный телескоп-коронограф, лидар, нагревный стенд, центр управления и система радаров.

Автономная навигация для роботов

Задача автономной навигации и перемещения мобильного робота в неизвестной среде является достаточно сложной и востребованной, сказал Красников.

Он отметил, что "зачастую карта местности и сигнал спутниковых систем геопозиционирования недоступны, и в таком случае необходимо решать задачу картирования и локализации, то есть построения карты и определения положения робота в ней".

Более эффективными для навигации являются топологические методы, опирающиеся на графовое представление среды, считает академик.

Он сообщил, что экспериментальное исследование предложенных методов показало их превосходство над имеющимися мировыми аналогами по параметрам вычислительной эффективности. Также проведена апробация методов на реальных мобильных роботах.

"Разработанные методы могут найти широкое применение в современных роботизированных системах, применяемых в логистике, транспорте, поиске и спасении, других сферах", - подчеркнул Красников.

Сейсмический потенциал Камчатки

Президент РАН коснулся также анализа последствий Камчатского землетрясения в июле 2025 года.

По его словам, основные смещения на поверхности разрыва (до 15 м) получены в районе южной Камчатки и острова Парамушир. "Среднее смещение составило 6,5 м, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 г. Следовательно, накопленный сейсмический потенциал в области южной Камчатки в значительной степени реализован", - отметил Красников.

Проведено также обследование последствий цунами. Высота цунами достигала 5-10 метров, максимально 10-16 метров на южной Камчатке и на острове Парамушир.

Полученные данные использовали для верификации модели очага землетрясения и уточнения оценки опасности цунами в районе побережья Камчатки и Курил. "Результат важен для прогноза дальнейшего развития сейсмической активности в регионе", - добавил академик.