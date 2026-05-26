Закон о единой цифровой платформе РФ принят Госдумой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о технологической платформе создания, развития и эксплуатации информационных систем.

Законом устанавливаются организационно-правовые основы создания, развития и эксплуатации государственных, муниципальных и иных информационных систем на технологической платформе.

В частности, предусматривается, что технологическая платформа будет включать в себя информационные технологии, базы данных, технические, программные, программно-аппаратные и иные средства, предоставляемые, в том числе через информационно-телекоммуникационные сети, и используемые участниками платформы для создания, развития и эксплуатации государственных, муниципальных и иных информационных систем или иного технологического обеспечения деятельности.

Определяются полномочия Минцифры России как уполномоченного органа. В частности, Минцифры будет обеспечивать предоставление участникам технологической платформы компонентов для создания, развития и эксплуатации информационных систем или иного технологического обеспечения деятельности участников платформы, взаимодействие владельцев компонентов платформы и ее участников.

При этом предусматривается возможность передачи по представлению Минцифры России отдельных полномочий организации, определенной правительством РФ.

Уполномоченный орган будет заключать с участником технологической платформы соглашение о предоставлении компонентов для создания, развития и эксплуатации информационных систем или иного технологического обеспечения деятельности участников технологической платформы.

Порядок заключения такого соглашения, требования к его структуре и содержанию, а также типовую его форму установит правительство РФ.

Определяются полномочия участников технологической платформы, которыми могут быть: органы государственной власти РФ; органы государственной власти субъектов РФ; иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ; органы публичной власти федеральных территорий; органы местного самоуправления; органы управления государственными внебюджетными фондами; иные лица, уполномоченные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на осуществление мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации информационных систем; коммерческие организации, некоммерческие организации, в отношении которых правительственной комиссией по представлению уполномоченного органа принято решение о допуске таких организаций в качестве участников технологической платформы.

В отношении указанных организаций правительство РФ вправе будет установить: в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства требования к таким организациям как к участникам технологической платформы; случаи, порядок взимания и размер платы за предоставление участникам технологической платформы компонентов платформы.

Определяются полномочия владельцев компонентов технологической платформы, а также закрепляется перечень требований, которым они должны будут соответствовать. При этом правительство РФ вправе установить дополнительные требования к ним.

Со дня вступления в силу закона единая цифровая платформа, функционирование которой обеспечено правительством РФ в соответствии с нормативным правовым актом президента РФ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех", будет считаться технологической платформой, предусмотренной законом.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года.