Принят закон об особом порядке госрегистрации судов и возможности ограничить информацию о судовладельцах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и третьем чтении поправку в закон о мерах противодействия недружественным странам, согласно которой президент РФ получает право устанавливать специальный порядок государственной регистрации как морских судов, так и судов смешанного (река-море) и внутреннего плавания, также может быть ограничен доступ к информации о юридических лицах - судовладельцах.

Поправки на прошлой неделе были внесены ко второму чтению проекта закона (№1118915-8) группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по собственности Сергеем Гавриловым.

Статья 4.2 закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" устанавливает перечень мер, которые президент РФ вправе вводить для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности. Сейчас к ним, в частности, относятся особый порядок совершения сделок с участием лиц недружественных государств, особенности создания и деятельности российских юрлиц и т.д. Одобренная Госдумой поправка включает в перечень мер право президента устанавливать особый (специальный) порядок государственной регистрации морских судов, судов смешанного (река-море) плавания, судов внутреннего плавания, прав на них и сделок с ними.

Отдельно в законе перечислено, что именно такие меры могут в себя включать. Сейчас это, в частности, запреты и ограничения на совершение отдельных сделок (в том числе валютных операций), необходимость получения специального разрешения на их осуществление. Принятый закон расширяет этот перечень. Меры смогут включать установление особенностей применения (возможности неприменения) обязательных требований при осуществлении деятельности, связанной с использованием судов. Это касается в том числе ведения судовых документов, найма членов экипажей на такие суда, использования таких судов для перевозок и буксировки в каботаже, а также ограничения доступа к информации о юридических лицах, являющихся судовладельцами и собственниками таких судов.

Отдельной новеллой стоит предложение депутатов о том, что меры воздействия (противодействия) смогут устанавливать особенности выявления, учета и передачи в собственность РФ имущества, признанного в соответствии с гражданским законодательством выморочным. Выморочным считается имущество умершего в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а действие указанных норм распространится на правоотношения, возникшие до его вступления в силу.