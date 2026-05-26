Платформа DeviantArt оштрафована на 3,5 млн рублей за запрещенный контент

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал международную онлайн-галерею DeviantArt виновной в нарушении законодательства РФ, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорсуда.

"Компания Девианарт Инк. (DeviantArt Inc.) признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен административный штраф в размере 3 млн 500 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Платформа признана виновной в непринятии мер по удалению информации, запрещенной в РФ (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ).

DeviantArt – это крупнейшая международная онлайн-платформа, объединяющая художников, фотографов и ценителей искусства, основанная в 2000 году. Сайт служит социальной сетью и галереей, где пользователи делятся цифровым искусством, аниме, фан-артом и традиционными рисунками. Платформа насчитывает более 100 млн пользователей.

