Генсек ОДКБ сказал о вражеских действиях на западных рубежах и в зоне Ближнего Востока

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация регулярно отслеживает ситуацию у западных рубежей и в зоне Ближнего Востока, делится с государствами-участниками аналитикой.

"Мы наблюдаем недружественные, откровенно говоря, вражеские действия и мероприятия, которые происходят и у западных рубежей, и в зоне Ближнего Востока, который непосредственно влияет на ситуацию в зонах южной ответственности стран ОДКБ", - сказал Масадыков журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Конечно же, мы отслеживаем ситуацию регулярно, в режиме нон-стоп, и делимся аналитикой", - сообщил он.

"У организации есть достаточно возможностей, в случае недружественных реакций со стороны стран - реагировать мы сможем в любой момент. Но, согласно нашим уставным документам Организации договора о коллективной безопасности, приоритетом, конечно, является политика решения ситуаций дипломатическими методами", - заявил генсек.

