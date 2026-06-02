Клуб "Валдай" проведет в Петербурге экспертный диалог о новом мироустройстве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Валдайский экспертный диалог "Новый мир - правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации" состоится во вторник в Санкт-Петербурге.

"Экспертный диалог продолжит серию мероприятий, которые Валдайский клуб проводит в Санкт-Петербурге с 31 мая по 4 июня с целью широкого обсуждения вызовов, связанных с обострением межгосударственного соперничества, а также поиском возможностей для кооперации в многополярном мире", - сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете дискуссионного форума.

Программа экспертного диалога рассчитана на один день, и участники дискуссии обсудят такие темы, как "Национальная устойчивость на фоне международного урагана: государства перед лицом мировых стрессов", "Всеобщий передел: борьба за человеческий капитал и современные технологии", "Суверенитет в условиях взаимосвязанности: между протекционизмом и открытостью".

Актуальность предложенных для дискуссии тем связана с тем, что в настоящее время в мире "резко обостряется конкуренция за ресурсы, к числу которых относятся природные запасы, полезные ископаемые, в частности, редкоземельные металлы, высокие технологии", отмечают в оргкомитете.

"При этом обстановка в мире все более нестабильна: исчезают сдерживающие рамки, падает значение многосторонних институтов, меняется баланс сил, усугубляется неопределенность. Все большую роль играют вооруженные конфликты", - подчеркивают организаторы экспертного диалога, участники которого "попытаются определить сферы и формы взаимодействия".

Отмечается, что форум состоится с участием экспертов из России, Бангладеш, Египта, Индии и Сербии. В частности, среди иностранных гостей форума политик, вице-премьер правительства Сербии в 2024-2025 гг Александр Вулин.

Среди участников с российской стороны - председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий и директор этого фонда по научной работе, международный обозреватель Федор Лукьянов.