Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о перспективах его участия в очередных выборах, хотя Конституция это позволяет.

"Действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но, мне кажется, рано об этом говорить, совсем рано", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я сейчас даже не думаю об этом. Говорю совершенно откровенно. Перед страной стоит очень много больших, масштабных, острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России", - отметил он.