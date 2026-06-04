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Путин расценивает как провокацию разговоры о нападении на территорию НАТО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о возможности нападения России на территорию НАТО - это сознательная провокация.

"Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Но это просто я говорил, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Ну, а как первый шаг - расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве", - сказал Путин на встрече с представителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в четверг.

При этом он с удивлением заметил, что часть населения европейских стран верит в такие разговоры. "Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно", - отметил президент.

"Каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на территорию НАТО, должен задаться вопросом: "Зачем? Нам зачем это нужно?" - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин НАТО
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