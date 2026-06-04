Президент России назвал перезахоронение нацистов на Украине пропагандой нацизма

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что перезахоронение на Украине нацистов-участников Второй мировой войны является пропагандой и несет риски для всего мира.

"Все видели, но почти никто об этом не говорит. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. По-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как-то обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе - нужно было бы исполнять этот закон", - сказал Путин в четверг на встрече с главами международных СМИ.

По словам российского лидера, "так называемый коллективный Запад не хочет усиления России, хочет использовать Украину, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место и так далее".

"Но вы же понимаете, угроза какая от возрождения нацизма для всех! Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру, это уже факт. (...) Но нацизм возрождают - что с этим делать-то потом?", - отметил Путин.