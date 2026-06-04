Путин заявил, что РФ готова делиться с Индией и Китаем опытом создания ПВО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова делиться с Индией и Китаем опытом в создании систем ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы делиться и с нашими китайскими друзьями, и с нашими индийскими друзьями. И мы делимся. Работа по всем этим направлениями идет", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам российского президента, опыт, имеющийся у России в этой сфере - "уникальный". "Такого опыта нет нигде. У нас есть", - сказал он.

Как пояснил Путин, "важно иметь отдельные машины, но еще важнее создавать систему ПВО".

"Что это значит? Это значит работать по высотам, по разным целям: по низколетящим, по медленно летящим, по высоколетящим. Важно все это зашить в одну информационную систему, которая работала бы в режиме реального времени", - отметил глава государства.

"Непростая задача, высокотехнологичная. Сейчас мы работаем у себя, совершенствуем эту систему", - добавил Путин.

Президента спросили о поставках Индии системы С-400 и сроках совместной российско-индийской разработки истребителя Су-57.

"Что касается Су-57. Мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина 5-го поколения - я думаю, что лучшая в мире на сегодняшний день. Но наши индийские друзьям тогда сказали: ну, давайте вы сами, а мы там посмотрим. В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно. И мы готовы с Индией, конечно, работать и поставлять. И развивать дальше. Здесь нет ограничений, у нас нет никаких ограничений", - сказал Путин.