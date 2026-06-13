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Военные сообщили об улучшении позиций российских войск за сутки в зоне СВО

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск"Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Щурово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на этих участках украинская армия потеряла в течение суток свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Партизан".

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, подразделения группировок "Южная" и "Центр" улучшили положение по переднему краю. Группировки "Восток" за сутки продвинулись в глубину обороны армии Украины.

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Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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