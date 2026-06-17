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Совфед одобрил закон об обязательном поднятии российского флага на спортивных мероприятиях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о расширении использования Государственного флага России в сфере физической культуры и спорта.

Согласно закону, в перечень объектов, на которых Государственный флаг РФ должен быть вывешен постоянно, включаются объекты спорта, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности.

Закон предусматривает обязательный подъем флага во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.

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