Президент подписал закон об обязательном подъеме флага РФ на спортивных мероприятиях

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном подъеме российского флага на спортивных мероприятиях. Документ опубликован на портале правовой информации.

В перечень объектов, на которых государственный флаг должен быть вывешен постоянно, включаются объекты спорта, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности.

Закон предусматривает обязательный подъем флага во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.