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Совфед одобрил возможность определять опьянение военного без посещения медучреждения

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения военнослужащих на местах, без доставления в медицинские организации.

Перечень должностных лиц, уполномоченных проводить такое освидетельствование, будет установлен общевоинскими уставами, говорится в законе.

"Проведение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения предлагается осуществлять только в случае, если в отношении лица имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии опьянения (запах алкоголя изо рта, (или) неустойчивость позы, (или) нарушение речи, (или) резкое изменение окраски кожных покровов лица, (или) поведение, не соответствующее обстановке), в соответствии с критериями, установленными соответствующим приказом Минздрава России", - указывается в пояснительной записке.

Проверку на алкогольное опьянение предлагается проводить в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи с использованием специальных техсредств измерения, обеспечивающих запись результатов измерения на бумаге (путем измерения концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе).

Вместе с тем, предусматривается несколько обязательных случаев, когда направление на медицинское освидетельствование все же потребуется.

Это придется сделать при отказе военнослужащего от прохождения освидетельствования или при его несогласии с результатами, при наличии достаточных оснований полагать, что военный пьян, но результаты его освидетельствования отрицательные, а также при отсутствии возможности провести освидетельствование.

При этом уточняется, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) водителей, управляющих транспортными средствами Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС, будет осуществляться должностными лицами военной автомобильной инспекции.

Совет Федерации
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