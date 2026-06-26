Поиск

Президент подписал закон, позволяющий определять опьянение военного на месте

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения военнослужащих на местах без доставки в медицинские организации. Закон официально опубликован.

Перечень должностных лиц, уполномоченных проводить такое освидетельствование, будет установлен общевоинскими уставами, говорится в законе.

"Проведение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения предлагается осуществлять только в случае, если в отношении лица имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии опьянения (запах алкоголя изо рта, (или) неустойчивость позы, (или) нарушение речи, (или) резкое изменение окраски кожных покровов лица, (или) поведение, не соответствующее обстановке), в соответствии с критериями, установленными соответствующим приказом Минздрава России", - указывается в пояснительной записке.

Проверку на алкогольное опьянение предлагается проводить в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи с использованием специальных техсредств измерения, обеспечивающих запись результатов измерения на бумаге (путем измерения концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе).

Вместе с тем предусматривается несколько обязательных случаев, когда направление на медицинское освидетельствование все же потребуется.

Это придется сделать при отказе военнослужащего от прохождения освидетельствования или при его несогласии с результатами, при наличии достаточных оснований полагать, что военный пьян, но результаты его освидетельствования отрицательные, а также при отсутствии возможности провести освидетельствование.

При этом уточняется, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) водителей, управляющих транспортными средствами Вооруженных сил России, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований МЧС, будет осуществляться должностными лицами военной автомобильной инспекции.

Владимир Путин МЧС Минздрав Росгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи к вечеру протестировал 2300п

Решение о запрете экспорта ДТ пока не принято, мониторинг продолжится

 Решение о запрете экспорта ДТ пока не принято, мониторинг продолжится

На ЗАЭС сообщили о продолжении атак ВСУ второй день

Путин проведет встречу с Лукашенко в пятницу

Путин назначил экс-губернатора Гладкова послом РФ в Абхазии

 Путин назначил экс-губернатора Гладкова послом РФ в Абхазии

МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Молдавию

"Газпром" отмечает рост заявок на перевод автотранспорта на метан

Депозитарная лицензия "Алор+" аннулирована за нарушения антисанкционного регулирования

 Депозитарная лицензия "Алор+" аннулирована за нарушения антисанкционного регулирования

АТОР сообщила о нахождении в Крыму от 150 до 200 тысяч туристов

Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

 Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10119 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2836 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов