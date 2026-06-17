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Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасности спецобъектов ВС России

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасности специальных объектов Вооруженных сил России.

Закон предусматривает, что ради защиты военных объектов, расположенных в закрытых военных городках Вооруженных сил России, может устанавливаться особый режим. Правительство определит перечень закрытых военных городков, для которых устанавливается такой особый режим, а также порядок его обеспечения.

Для обеспечения безопасности объектов Вооруженных сил, защиты жизни и здоровья военнослужащих, лиц гражданского персонала ВС или лиц, находящихся на этих объектах, а также в целях защиты сведений об этих объектах военнослужащие будут пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотных аппаратов, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что закон учитывает современные угрозы, в особенности опасности налетов вражеских беспилотников.

Нормы закона позволят кардинально ускорить возведение инфраструктуры для защиты от воздушных нападений. Закон устраняет избыточное регулирование и снимает административные барьеры, связанные с многоэтапными согласительными процедурами, которые в обычном порядке могут длиться месяцами.

"Существующие нормативы создавались в других условиях, и не учитывают современных угроз. А промедление из-за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. Поэтому в исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения", - пояснил Пискарев.

Василий Пискарев Правительство Совет Федерации Вооруженные силы
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