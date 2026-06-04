Думе предложили разрешить установку прицелов ночного видения на оружии для защиты от БПЛА

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1522107-8, который разрешит устанавливать на оружии прицелы ночного видения для защиты от беспилотников и разрешит повторно использовать оружие, подлежащее уничтожению.

Среди авторов инициативы - Василий Пискарев и Андрей Луговой.

"Законопроектом предлагается исключить запрет на установку на гражданском и служебном оружии прицелов (прицельных комплексов) ночного видения. Данные изменения позволят повысить эффективность применения оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотными воздушными судами, особенно в темное время суток, за счет возможности использования на оружии прицелов (прицельных комплексов) ночного видения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это коснется работников ведомственной и частной охраны. Частным охранным организациям наряду с возможностью получения служебного оружия во временное пользование предоставляется право его приобретения, а также приобретения гражданского гладкоствольного длинноствольного оружия.

Законопроектом предлагается "предусмотреть переход в собственность РФ также оружия и патронов, подлежащих уничтожению(...), так как такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции".

Документом предлагается для целей охоты допустить возможность оборота охотничьего пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж.

"Такие изменения позволят стрелковой отрасли не только создавать новое с технической точки зрения эффективное гражданское пневматическое оружие, но и будут являться одним из примеров реализации экологического подхода в сфере оружейного производства и использования такого оружия на охоте. Вместе с тем имеющиеся у отечественных производителей технические возможности для модернизации такого оружия позволят расширить рамки его практического применения для нужд государственных силовых структур", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить, что прохождение медосвидетельствования на наличие противопоказаний на владение оружием осуществляется гражданами не реже раза в пять лет. При этом информирование граждан о необходимости прохождения такого медосвидетельствования будет осуществляться на "Госуслугах" за 60 дней до истечения срока предыдущего медосвидетельствования.

Законопроектом предлагается снизить срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, дающим право на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, с пяти до трех лет.

Одновременно предлагается наделить правом приобретения указанного нарезного оружия граждан, имеющих разрешение на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, хранение и ношение наградного огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, приобретенного взамен наградного оружия.

Закон в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования, а отдельные его положения, требующие внесения дополнительных изменений в законы, еще через 180 дней.