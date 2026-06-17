Поиск

В Петербурге ларьки на частной земле придется согласовывать с властями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге киоски и ларьки запретят устанавливать на частной земле без согласования с властями, соответствующий законопроект городской Заксобрание одобрило в первом чтении.

За документ проголосовали 44 депутата, двое выступили против. Внес инициативу бюджетно-финансовый комитет парламента.

В соответствии с законопроектом, устанавливать нестационарные торговые объекты (НТО) на частной земле в Петербурге будет возможно только на основании схемы размещения НТО на земельных участках, находящихся в частной собственности, которую будет утверждать городское правительство.

Тем же законопроектом предлагается внести поправки в городской закон об административных правонарушениях. Так, несанкционированная установка НТО вне упомянутой схемы на частной территории повлечет предупреждение или штраф, который для граждан составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-40 тысяч рублей, для юридических лиц - 50-200 тысяч рублей.

Как пояснил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок ("Единая Россия"), в отличие от НТО на городской земле на частных территориях сейчас киоски и ларьки можно поставить без согласования места, внешнего вида и требований безопасности, что влияет на комфорт жителей и облик города.

"Особенно тревожно ситуация обстоит в густонаселенных районах - жалобы на объекты, которые не соответствуют стандартам, создают неудобства и портят вид Петербурга, регулярно поступают от жителей города", - указал Четырбок.

Предполагается, что протоколы о несогласованных ларьках будут составлять чиновники комитета по законности и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Денис Четырбок Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выборы в Госдуму впервые пройдут в четырех новых регионах

Над московским регионом и соседними запретят полеты легких самолетов и дронов

 Над московским регионом и соседними запретят полеты легких самолетов и дронов

ВС РФ разъяснил, что ранение на СВО служит основанием для постановки на жилищный учет

Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4%

 Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4%

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасности спецобъектов ВС России

Совфед одобрил закон об особенностях бюджетного законодательства в 2026 году

Бизнесмен Илья Трабер задержан по делу об убийстве

 Бизнесмен Илья Трабер задержан по делу об убийстве

Совет Федерации одобрил пакет "Антифрод-2" по защите от кибермошенников

Рособрнадзор пока не зафиксировал на ЕГЭ утечек заданий

 Рособрнадзор пока не зафиксировал на ЕГЭ утечек заданий
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2707 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9966 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов