В Петербурге ларьки на частной земле придется согласовывать с властями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге киоски и ларьки запретят устанавливать на частной земле без согласования с властями, соответствующий законопроект городской Заксобрание одобрило в первом чтении.

За документ проголосовали 44 депутата, двое выступили против. Внес инициативу бюджетно-финансовый комитет парламента.

В соответствии с законопроектом, устанавливать нестационарные торговые объекты (НТО) на частной земле в Петербурге будет возможно только на основании схемы размещения НТО на земельных участках, находящихся в частной собственности, которую будет утверждать городское правительство.

Тем же законопроектом предлагается внести поправки в городской закон об административных правонарушениях. Так, несанкционированная установка НТО вне упомянутой схемы на частной территории повлечет предупреждение или штраф, который для граждан составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-40 тысяч рублей, для юридических лиц - 50-200 тысяч рублей.

Как пояснил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок ("Единая Россия"), в отличие от НТО на городской земле на частных территориях сейчас киоски и ларьки можно поставить без согласования места, внешнего вида и требований безопасности, что влияет на комфорт жителей и облик города.

"Особенно тревожно ситуация обстоит в густонаселенных районах - жалобы на объекты, которые не соответствуют стандартам, создают неудобства и портят вид Петербурга, регулярно поступают от жителей города", - указал Четырбок.

Предполагается, что протоколы о несогласованных ларьках будут составлять чиновники комитета по законности и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.