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Закс Петербурга готов максимально повысить штрафы за несогласованные ларьки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга готово максимально поднять штрафы для владельцев несогласованных киосков и павильонов, установленных на частной земле, при отсутствии полномочий у города их демонтировать, сообщил "Интерфаксу" спикер парламента Александр Бельский.

"Будем максимально поднимать штрафы, чтобы это было неинтересно собственнику. Я уже приводил в пример павильон с вейпами на углу Невского проспекта и Садовой улицы - думаю, что арендаторы платят по 100-200 тысяч в месяц. Если за 100 тысяч в месяц он сдает ларек, то сколько он может платить штрафов? Исходя из этого мы и должны ужесточать регулирование. Будем поэтапно закручивать гайки", - сказал он.

Бельский добавил, что депутаты готовы повышать штрафы за подобные нарушения, "пока они не прекратятся".

В июне Заксобрание Петербурга поддержало запрет на установку на частной земле нестационарных торговых объектов (НТО) без согласования с властями, со штрафом для граждан в 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-40 тысяч рублей, для юридических лиц - 50-200 тысяч рублей. Председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок тогда пояснил, что, в отличие от НТО на городской земле, на частных территориях киоски можно было ставить без согласования места, внешнего вида и требований безопасности, что влияет на комфорт жителей и облик города, причем "особенно тревожно" ситуация обстоит в густонаселенных районах.

По экспертным оценкам, в Петербурге на частных территориях расположено порядка 3 тысяч НТО.

Александр Бельский Петербург Заксобрание Петербурга
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