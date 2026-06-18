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Законопроекты во исполнение поручений Путина на ПМЭФ рассмотрят на следующей неделе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Законопроекты, нацеленные на исполнение поручений президента РФ с ПМЭФ-2026, Госдума в приоритетном порядке рассмотрит на следующей неделе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На следующей неделе в приоритетном порядке планируем рассмотреть законопроекты во исполнение поручений президента, которые прозвучали на ПМЭФ-2026", - сказал Володин журналистам.

В их числе два законопроекта: о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить установленные на 2026 год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС и о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок, добавил он.

"Определимся 22 июня на Совете Думы с датами их рассмотрения", - пояснил председатель Госдумы.

Также планируется в июле выйти на реализацию поручения главы государства и принять решение по законопроекту об инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод, отметил Володин.

"Будут введены дополнительные меры, исключающие освоение зон затопления, подтопления для обеспечения инженерной защиты территории и объектов от негативного воздействия вод. Проектируемые нормы должны обеспечить защиту людей, зданий, инженерных объектов в случае разгула стихии", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, депутаты продолжат работу по расширению мер поддержки участников СВО и их семей. "Для этого с 2022 года принят 171 закон. В текущем году - 17. На рассмотрении находятся еще 11 проектов, из которых семь приняты в первом чтении", - отметил Володин.

Эти законопроекты, в частности, предусматривают предоставление набора социальных услуг ветеранам боевых действий, а также права Министерству обороны РФ на запрос и получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, а также ряд других мер.

Госдума Вячеслав Володин
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