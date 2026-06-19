Роспотребнадзор передал странам Африки 7 тысяч тест-систем для диагностики Эболы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор передал Уганде, Республике Конго и Демократической республике Конго более 7 тыс. разработанных ведомством тестов для выявления лихорадка Эбола, также тесты переданы в КНДР и Туркменистан, сообщили в ведомстве.

"Всего странам Африки передано уже более 7 тыс. тестов. Помимо Уганды, Республики Конго и ДРК, запросы на тест-систему российского производства для выявления вируса Бундибуджио пришли и из других государств: они уже переданы КНДР, Туркменистану, получен запрос из Таджикистана", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в ответ на угрозу новой вспышки лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио в ДРК и Уганде, Роспотребнадзор за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Тесты были направлены в ДРК, Республику Конго, а также Уганду, где специалисты Роспотребнадзора вместе с местными коллегами подтвердили их эффективность в реальных условиях, непосредственно в очаге инфекции, в том числе в сравнительных испытаниях с тестами других стран.