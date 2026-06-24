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Во Франции подтвердили заражение вирусом Эбола у приехавшего из ДРК врача

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Во Франции подтвержден первый случай заражения вирусом Эбола - речь идет о враче, который вернулся в страну после работы в гуманитарной миссии в Демократической республике Конго, в районе вспышки этого заболевания, сообщает BFMTV со ссылкой на французский Минздрав.

Заболевшего по прибытии во Францию изолировали в больнице, которая специализируется на опасных инфекциях. Он находится в стабильном состоянии.

Начато эпидемиологическое расследование - выявляют лиц, которые могли контактировать с этим пациентом. Им будет предписано изолироваться под медицинским наблюдением дома на 21 день.

Эпицентром эпидемии Эболы остается провинция Итури на востоке ДРК. Там зарегистрировано более 900 подтвержденных случаев заболевания, в том числе более 200 летальных исходов. Из Итури вспышка распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду, где выявлено 19 подтвержденных случаев и два летальных исхода.

Конго Минздрав ДРК Эбола Уганда Франция
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