Движение на участке Волго-Каспийского канала приостановлено из-за необходимости углубить дно

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU -- Движение судов на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного приостановлено в ночь на пятницу в связи со сложной навигационной обстановкой из-за последствий паводка, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Отмечается, что на этом участке в круглосуточном режиме ведутся дноуглубительные работы с привлечением четырех земснарядов высокой производительности. Все силы находятся в режиме повышенной готовности.

Судовладельцев просят скорректировать графики движения судов. Завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить движение планируется к понедельнику, 22 июня.

Волго-Каспийский морской судоходный канал соединяет участок реки Бахтемир (главный рукав в дельте Волги) и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Канал позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.