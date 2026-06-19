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Для поддержания судоходства в Волго-Каспийском канале привлекли дополнительную технику

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший за последние 20 лет паводок и рост грузоперевозок по МТК "Север - Юг" потребовали привлечения дополнительных сил для поддержания судоходства в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), где в ночь на пятницу было приостановлено движение судов, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

"Из-за высокого паводка в текущем году на выходе из канала фиксируются интенсивные заносы и заиление русла морской части канала. Для их устранения привлечена дополнительная специализированная техника", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что подобные явления носят сезонный характер и возникают после окончания режима сброса воды. Во время паводка потоки переносят песок и ил, которые оседают в морской части канала и образуют наносы.

Сейчас на дноуглубительных работах задействовано четыре земснаряда высокой производительности, что больше, чем необходимо для такого участка.

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Ранее со ссылкой на Росморречфлот сообщалось, что с 19 до 22 июня движение судов на участке 151-155 км ВКМСК было приостановлено в связи со сложной навигационной обстановкой и необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. В пресс-службе губернатора подчеркивают, что аналогичные ограничения также действовали с 10 по 12 июня на участке 151-153 км.

Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Астраханский порт" (один из крупнейших терминалов в порту Астрахань) Максим Колташев, терминал работает в обычном режиме с корректировкой графика. О том, что еще один стивидор в порту Астрахань в настоящее время также адаптирует свою работу под график захода судов, сообщил агентству глава ООО "ПКФ "Центральный грузовой порт" Егор Полянский, подчеркнув, что подобная ситуация происходит не впервые.

Волго-Каспийский морской судоходный канал

Волго-Каспийский морской судоходный канал соединяет участок реки Бахтемир (главный рукав в дельте Волги) и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Канал позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.

Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла, связывающего Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном. В целом номенклатура сформирована из продуктов, пиломатериалов, цемента, металла, химических изделий и удобрений, оборудования, автомашин и прочих грузов.

Морпорт Астрахань расположен в устье Волги, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год. Его акватория является смежной с акваторией морского порта Оля.

Морпорт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги, является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Пропускная способность - 4,37 млн тонн грузов в год.

Каспийское море Росморречфлот Астраханская область Волго-Каспийский канал
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