Для поддержания судоходства в Волго-Каспийском канале привлекли дополнительную технику

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший за последние 20 лет паводок и рост грузоперевозок по МТК "Север - Юг" потребовали привлечения дополнительных сил для поддержания судоходства в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), где в ночь на пятницу было приостановлено движение судов, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

"Из-за высокого паводка в текущем году на выходе из канала фиксируются интенсивные заносы и заиление русла морской части канала. Для их устранения привлечена дополнительная специализированная техника", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что подобные явления носят сезонный характер и возникают после окончания режима сброса воды. Во время паводка потоки переносят песок и ил, которые оседают в морской части канала и образуют наносы.

Сейчас на дноуглубительных работах задействовано четыре земснаряда высокой производительности, что больше, чем необходимо для такого участка.

Ранее со ссылкой на Росморречфлот сообщалось, что с 19 до 22 июня движение судов на участке 151-155 км ВКМСК было приостановлено в связи со сложной навигационной обстановкой и необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. В пресс-службе губернатора подчеркивают, что аналогичные ограничения также действовали с 10 по 12 июня на участке 151-153 км.

Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Астраханский порт" (один из крупнейших терминалов в порту Астрахань) Максим Колташев, терминал работает в обычном режиме с корректировкой графика. О том, что еще один стивидор в порту Астрахань в настоящее время также адаптирует свою работу под график захода судов, сообщил агентству глава ООО "ПКФ "Центральный грузовой порт" Егор Полянский, подчеркнув, что подобная ситуация происходит не впервые.