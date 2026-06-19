Два землетрясения магнитудой до 6,9 произошли возле Камчатки

Жителей Камчатки просят не выходить на побережье

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 5,6 и 6,9 зарегистрированы в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки в пятницу, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясения магнитудой 5,6 произошло в 18:51 по местному времени (9:51 по московскомк) с эпицентром в 164 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 16 км под морским дном. Через минуту был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 6,9 с очагом в 178 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 15 км.

По данным сейсмологов, в краевом центре оба сейсмических события ощутили силой до четырех баллов.

"Согласно данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского городского округа в 19:53 местного времени (11:53 по Москве) - высотой 0,06 метра, к берегу поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа в 19:33 местного времени (11:33 мск) - 0,25 метра, к берегу села Никольского Алеутского округа в 19:29 (11:29 мск) - 0,38 метра", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасатели просят жителей Камчатки не выходить в прибрежные зоны.