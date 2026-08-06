Более 62 тыс. не занятых квотных мест в вузах перешли в основной конкурс

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В российские вузы уже зачислено 117 тыс. человек по квотам в приоритетном порядке, более 62 тыс. оставшихся по квотам бюджетных мест будут переданы в основной конкурс, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в четверг.

"В российские университеты уже зачислено 117 тыс. человек в соответствии с правилами приема. Это, как правило, три наших основных квоты, это: отдельная квота, особая квота и целевая квота, и эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены, то есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%", - сказал Фальков в интервью ИС "Вести" (ВГТРК).

Он отметил, что в эту приемную кампанию "лучше идет процесс зачисления по целевой квоте", когда студенты по договорам с организациями, предприятиями, органами власти зачисляются на целевые места, и в последующем идут работать туда, с кем заключили договоры. "В этом году у нас тоже показатели получше, чем в прошлом году, примерно 12%", - сообщил глава Минобрнауки РФ.

Фальков подчеркнул, что больше 62 тыс. оставшихся по квотам бюджетных мест будет передано в основной конкурс.

Он также подчеркнул, что регулирование платного приема не распространяется на университеты, которые дают качественное образование, так как мера направлена на борьбу с некачественным высшим образованием, которого "еще достаточно много". Министр напомнил, что по целому ряду специальностей - менеджмент, экономика, юриспруденция и так далее - был установлен потолок по платному приему. "Во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места, так что количество бюджетных мест достаточно большое", - заявил министр науки и высшего образования.

Фальков также отметил интерес абитуриентов к инженерным специальностям, а также к специальностям, связанным с математикой и естественными науками. Однако, при этом ряд специальностей социально-гуманитарного профиля "пока входят в топ-10". "Мы видим снижение количества заявлений, но, тем не менее, (...) такие направления, как юриспруденция, экономика, они в десятке востребованных у абитуриентов", - сказал он.

Приемная кампания в российские вузы стартовала в 20 июня и продолжится до 15 августа; абитуриентам доступно более 620 тыс. бюджетных мест в вузах.