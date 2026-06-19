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Более 280 человек погибли в водоемах России с начала лета

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Свыше 280 человек погибли в водоемах в регионах РФ с момента старта летнего сезона, 60 из них были несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала июня 2026 года на водоемах страны зафиксировано более 360 происшествий, в результате которых погибли 285 человек, включая 60 детей", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что не все отдыхающие у водоемов выбирают безопасные места для купания и соблюдают меры предосторожности. В этой связи МЧС усиливает контроль за соблюдением правил безопасности на воде.

"Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями органов власти проводят профилактические мероприятия: контролируют работу операторов пляжей, патрулируют акватории, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими и проверяют соблюдение правил эксплуатации маломерных судов. Особое внимание уделяется детям, которые находятся на водоемах без присмотра взрослых", - подчеркнули в ведомстве.

МЧС России
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