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Во Франции 40 человек утонули в водоемах за время аномальной жары

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В водоемах во Франции на фоне установившейся чрезвычайно жаркой погоды за последнюю неделю утонули 40 человек, сообщил во вторник премьер страны Себастьен Лекорню.

"Печальное бедствие. Согласно последним данным, которые мы получили, с 18 июня утонули 40 человек", - сказал Лекорню, слова которого приводят французские СМИ. Он отметил, что жертвы в основном - молодые люди.

На Францию обрушилась аномальная жара. Страна с понедельника на вторник пережила свою самую теплую ночь с момента начала метеонаблюдений в 1947 году, сообщило национальное метеорологическое агентство.

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Жара повлияла на работу железнодорожной системы. Сокращено количество междугородних поездов. Кроме того, на некоторых линиях пригородных поездов и метрополитена составы двигаются с меньшей скоростью, чем обычно.

В ряде городов в среду температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию. Например, в Нанте столбик термометра поднялся до 44 градусов, в Бордо - до 43.

Кроме того, аномально жаркая погода повлияла на работу музейных и культурных объектов. Так, Лувр объявил, что будет до конца недели закрываться раньше обычного - в 16:00. Оператор Эйфелевой башни также сообщил, что во вторник она закроется для туристов в 16:00 из-за сложных погодных условий.

На фоне жары депутатам Национального собрания Франции разрешили приходить на заседания без пиджаков и галстуков.

Власти 10-го округа Парижа в свою очередь объявили, что предлагают бесплатные киносеансы в залах с кондиционером, главным образом, пожилым людям старше 65 лет и лицам моложе 25 лет.

Франция
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