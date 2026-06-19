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Песков заявил, что ситуация на фронтах скоро станет катастрофической для Киева

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Атаки украинских беспилотников на Москву связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении: ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об атаках украинских БПЛА на Москву в четверг.

"Ищите больше съемок из различных городов Украины по результатам ударов наших вооруженных сил. Съемки впечатляющие. Эти удары будут продолжаться", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Украина
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