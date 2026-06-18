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ТЦ "Белая дача" в подмосковных Котельниках загорелся после падения обломков БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В городе Котельники Московской области после падения фрагментов БПЛА начался пожар в ТЦ "Белая Дача", информация о пострадавших уточняется, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

"Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется", - написал глава региона в своем канале в Max.

Воробьев также сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку в городе Жуковском, предварительно, никто не пострадал, жильцов эвакуируют.

Также в городе Чехове, в деревне Масново-Жуково, дрон попал в частный дом, есть разрушения, пострадаших нет. В Поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков. В городе Павловский Посад, в СНТ "Дружба" в деревне Фатеево, в результате попадания беспилотников загорелись два дачных дома.

Ранее в четверг Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 42 сбитых на подлете к столице дронах. Несколько беспилотников ударили по Московскому НПЗ, также в результате падения обломков БПЛА поврежден столичный ТЦ "Садовод".

Подмосковье Котельники ТЦ Белая Дача БПЛА пожар
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