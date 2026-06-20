Один человек ранен в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Грайвороне при атаке БПЛА ранен боец подразделения "Орлан", повреждено административное здание, сообщает вечером в субботу белгородский оперштаб.

"В городе Грайворон от детонации дрона боец получил проникающее ранение брюшной полости. По оценке медиков, мужчина в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Max.

Кроме того, в Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате ударов дронов загорелись два частных дома, их фасады и входные группы повреждены, остекление разбито. В селе Доброе дрон сдетонировал на предприятии, вызвав повреждение грузового автомобиля. В городе Шебекино удару подверглось частное домовладение, пробита кровля. Также БПЛА ударил по частному дому в селе Маломихайловка, в результате повреждено остекление.

По данным оперштаба, в селе Смородино от атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект, а в селе Ясные Зори - техническое помещение.