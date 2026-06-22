В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб водитель автобуса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Краснояружском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автобус погиб водитель, сообщил оперативный штаб региона.

Это произошло на дороге между Красной Яругой и Вязовым. После удара по автобусу водителя в тяжелом состоянии бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

В этом же округе в селе Илек-Пеньковка дрон ударил по предприятию и повредил окна и входную группу одного из корпусов. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась крыша частного дома в селе.



В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона посечены кузов и заднее стекло автомобиля. В селе Красный Октябрь взрывом дрона повредило частного дома.



В селе Мощеное Грайворонского округа при атаке FPV-дрона в частном доме разбиты окна. В селе Гора-Подол при детонации FPV-дрона повреждены остекление, фасад и забор коммерческого объекта. В селе Замостье дрон сдетонировал во дворе частного дома — посечены крыши частного дома и хозпостройки.



В Валуйском округе в поселке Уразово беспилотник атаковал торговый объект и разрушил крышу.