Минпросвещения и Госдума будут совместно бороться с бюрократией в школах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ заявили о готовности к совместной работе с комитетом Госдумы по просвещению для снижения бюрократической нагрузки на педагогов.

"Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, направленную на снижение бюрократической нагрузки на педагогов. Ведомство готово к совместной работе с комитетом Госдумы РФ по просвещению", - сообщили в субботу пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве напомнили о ведении последовательной работы по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Ранее был сокращен список необходимых документов для заполнения. В частности, был утвержден перечень из пяти документов, которые должны заполнять учителя. Для педагогов СПО установлены шесть обязательных документов для отчетности. Требовать любые документы за пределами этого перечня запрещено, отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 2025 года снижена бюрократическая нагрузка на педагогов дошкольного образования. Для заполнения оставлен только необходимый перечень документов, который напрямую связан с ведением воспитательно-образовательного процесса - календарно-тематический план и журнал посещаемости. Установлено также, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что профильные комитеты по просвещению и охране здоровья обращают внимание на сохранение избыточной отчетности для педагогов и медиков.

"Выполнение всех этих мер требует участия не только Минпросвещения, но и Минтруда, Роструда, Минцифры. (...) Госдума ждет от министерств более активной позиции, речь идет о выполнении поручений президента", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что комитет Госдумы по просвещению считает необходимым исключить дублирование запросов в образовательные организации из разных ведомств, ввести типовые электронные формы для отчетов, а также проанализировать данные о случаях принуждения педагогических работников региональными органами образования безвозмездно выполнять дополнительные задачи, на основе этих данных подготовить соответствующие рекомендации.

Кроме того, комитет предлагает снизить нагрузку при размещении педагогическими работниками в интернете отчетов о проводимых мероприятиях, добавил председатель Госдумы.

"Не исключаем, что если исчерпаем возможности диалога профильного комитета с министерством, то направим обращение в правительство России", - отметил Володин.