Мединский вступился за учителей, которых он назвал ущемленными в правах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Дисциплинарные и административные права учителя и директора школы в настоящее время колоссально ущемлены, такое мнение выразил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Учитель, безусловно, - главный в классе. Более того, я глубоко убежден, что дисциплинарные и административные права учителя и директора школы в настоящее время колоссально ущемлены", - сказал Мединский на пленарном заседании Конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание".

По его мнению, сейчас отмечается перевес в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, а учителям, в некоторых случаях, трудно противостоять их авторитету.

Мединский считает, что "власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной", а родителям стоит доверять учителям и полагаться на них.