Поиск

Мединский вступился за учителей, которых он назвал ущемленными в правах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Дисциплинарные и административные права учителя и директора школы в настоящее время колоссально ущемлены, такое мнение выразил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Учитель, безусловно, - главный в классе. Более того, я глубоко убежден, что дисциплинарные и административные права учителя и директора школы в настоящее время колоссально ущемлены", - сказал Мединский на пленарном заседании Конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание".

По его мнению, сейчас отмечается перевес в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, а учителям, в некоторых случаях, трудно противостоять их авторитету.

Мединский считает, что "власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной", а родителям стоит доверять учителям и полагаться на них.

Владимир Мединский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС сняли в Туапсинском округе после ликвидации разлива нефтепродуктов

Визовый центр Франции в РФ изменит правила подачи документов с 15 июля

Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

 Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

 Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи

 Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи

Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны

В РКК "Энергия" предложили схему парных пусков для пилотируемых полетов на Луну

 В РКК "Энергия" предложили схему парных пусков для пилотируемых полетов на Луну

Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию

В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

 Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10207 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2889 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов