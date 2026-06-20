В Тверской области отпуск бензина осуществляется на АЗС всех сетей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Тверской области отпуск бензина производится на заправках всех сетей, на отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано, в том числе, с повышенным спросом со стороны потребителей, сообщила пресс-служба регионального правительства в своём канале в мессенджере Мах.

"Минпромторгом Тверской области проведена работа с руководством всех сетей АЗС, работающих на территории региона", - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что автомобили скорой помощи, медицинских, образовательных и социальных учреждений, автобусы "Транспорта Верхневолжья" обеспечены топливом в полном объеме. Ситуация остается на постоянном контроле Минпромторга региона и УФАС по Тверской области, подчёркивается в сообщении.