Тверские власти назвали достаточным запас топлива в регионе для обеспечения АЗС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На нефтебазах в Тверской области достаточно запасов для обеспечения АЗС региона топливом, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональный Минпромторг.



"Минпромторг и УФАС Тверской области продолжают контролировать ситуацию с обеспечением АЗС региона бензином. В настоящее время на нефтебазах достаточно запасов топлива, его поставки на автозаправочные станции организованы в непрерывном режиме на территории муниципальных образований", - говорится в сообщении.



На отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе в связи с ожиданием поставок с нефтебаз. Это связано в том числе со значительным увеличением объемов покупки бензина потребителями, отмечают чиновники.



Автомобили скорой помощи, медицинских, образовательных и социальных учреждений, автобусы "Транспорта Верхневолжья" обеспечены топливом в полном объеме.