Поиск

Тверские власти назвали достаточным запас топлива в регионе для обеспечения АЗС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На нефтебазах в Тверской области достаточно запасов для обеспечения АЗС региона топливом, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональный Минпромторг.

"Минпромторг и УФАС Тверской области продолжают контролировать ситуацию с обеспечением АЗС региона бензином. В настоящее время на нефтебазах достаточно запасов топлива, его поставки на автозаправочные станции организованы в непрерывном режиме на территории муниципальных образований", - говорится в сообщении.

На отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе в связи с ожиданием поставок с нефтебаз. Это связано в том числе со значительным увеличением объемов покупки бензина потребителями, отмечают чиновники.

Автомобили скорой помощи, медицинских, образовательных и социальных учреждений, автобусы "Транспорта Верхневолжья" обеспечены топливом в полном объеме.

Минпромторг Тверская область Транспорт Верхневолжья ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД прогнозируют рост погрузки во II квартале на 1,2%

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 143 украинских БПЛА

В ФСБ заявили о предотвращении двух подрывов у здания силового ведомства в Пятигорске

Новосибирская область может ограничить отпуск топлива на АЗС

Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

 Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Движение по Крымскому мосту возобновлено

 Движение по Крымскому мосту возобновлено

Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае

Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

 Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

Число пострадавших после урагана в свердловской Кушве достигло 15 человек

 Число пострадавших после урагана в свердловской Кушве достигло 15 человек

Минобороны РФ сообщило о многочасовом полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10058 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2799 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов