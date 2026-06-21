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Путин на неделе проведет совещания с правительством и СБ РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе встретится с офицерами и выпускниками высших военных учебных заведений, а также проведет совещание с правительством.

О мероприятиях в графике главы государства на предстоящую неделю сообщила ИС "Вести".

Помимо совещания с правительством, у президента запланировано важное совещание по развитию авиации, а также совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Помимо встречи с офицерами и выпускниками высших военных учебных заведений, ожидается, что на будущей неделе Путин вручит Президентскому полку орден Жукова.

Владимир Путин
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