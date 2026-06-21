Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 июня - в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны - примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

Он также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", добавили в пресс-службе.