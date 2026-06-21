Военные РФ нанесли авиаудар по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами ФАБ и ракетой Х-39 по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, средствами объективного контроля было подтверждено поражение украинского пункта управления БПЛА в районе населенного пункта Светлое, а также отдельной мобильной бригады в районе Нижней Журавки Харьковской области.

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по украинским позициям.