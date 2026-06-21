Поиск

Нанесены удары по объектам нефтепереработки, логистическим центрам и аэродромам Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ: объектам нефтепереработки, логистическим центрам, военным аэродромам.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения...", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

 Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован

В Севастополе обезвредили упавший на дом БПЛА с боезарядом

В Крыму госпитализированы 14 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

 Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

Электроснабжение Крыма частично нарушено

 Электроснабжение Крыма частично нарушено

Временные отключения света вводят в Севастополе

Движение по Крымскому мосту возобновлено после девятичасовой остановки

В Крыму приостановили свободную продажу топлива и отпуск по талонам

 В Крыму приостановили свободную продажу топлива и отпуск по талонам

В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов

 В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2763 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов