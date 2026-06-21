Нанесены удары по объектам нефтепереработки, логистическим центрам и аэродромам Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ: объектам нефтепереработки, логистическим центрам, военным аэродромам.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения...", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.