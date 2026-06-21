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Российские подразделения уничтожили до 30 военных ВСУ в здании бывшего пансионата в донецком Щурово

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" нанесли удары по украинским подразделениям в населенном пункте Щурово в ДНР, в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 украинских военных, отходящих из Красного Лимана, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"В населенном пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населенного пункта Красный Лиман (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды продвигаются в северо-западной части города, российские военные взяли под контроль 12 опорных пунктов и провели зачистку 53 зданий.

По информации ведомства, за сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.

"В населенном пункте Константиновка (ДНР) подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта", - заявили военные.

По их данным, за сутки российские военные взяли под контроль 104 здания. "ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении.

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