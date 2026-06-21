Минобороны РФ сообщило, что российские войска улучшили положение в зоне СВО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Север", "Южная" и "Центр" улучшили положение, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, а "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - сообщили военные.

В Минобороны заявили, что за сутки группировка нанесла удары по 10 бригадам и одному полку ВСУ в ДНР, потери армии Украины составили: более 280 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

Подразделения группировки "Север" нанесли удары по девяти бригадам и одному батальону ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили в военном ведомстве.

"Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки", - сказано в сообщении.

По словам военных, группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр (ДНР).

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 210 военнослужащих, танк, бронетранспортер М1117 производства США, пять боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155 мм американская гаубица М114 и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по шести украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ за сутки составили: до 185 военных, бронетранспортер М113, четыре боевые бронемашины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

Группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по двум полкам и 10 бригадам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: до 500 военнослужащих, три боевые бронемашины, семь автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin, сказали в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили: более 60 военных, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.