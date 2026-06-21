Поиск

Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Мах.

Отмечается, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Сочи.

Калуга Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов ВСУ по инфраструктуре Керченского полуострова

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

 Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

 Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован

В Севастополе обезвредили упавший на дом БПЛА с боезарядом

В Крыму госпитализированы 14 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

 Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

Электроснабжение Крыма частично нарушено

 Электроснабжение Крыма частично нарушено

Временные отключения света вводят в Севастополе

Движение по Крымскому мосту возобновлено после девятичасовой остановки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2769 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов