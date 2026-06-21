Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Мах.

Отмечается, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Сочи.