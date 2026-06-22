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"ЮВТ Аэро" и "Азимут" отменили рейсы из калужского аэропорта

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮВТ Аэро" отменила запланированные на понедельник рейсы Казань-Калуга-Сухум и Сухум-Калуга-Казань, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Калуга".

"В связи с ограничениями только 22.06.2026 года "ЮВТ Аэро" отменяет цепочку рейсов: Казань-Калуга-Сухум и Сухум-Калуга-Казань. Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Авиакомпания в очередной раз откладывает запуск международного рейса в Сухум из Калуги из-за вводимых ограничений. Старт рейса был запланирован на 10 июня.

По данным онлайн-табло, авиакомпания "Азимут" также отменила все свои рейсы из калужского аэропорта, запланированные на вторник.

Для аэропорта Калуги "Грабцево" ограничения на взлет и посадку самолетов ввели вечером 21 июня.

Грабцево Азимут Калуга ЮВТ Аэро
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