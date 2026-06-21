Два человека погибли и девять пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще девять получили ранения в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в воскресенье.

По его словам, украинский дрон атаковал автомобиль в Костогрызове, погиб мужчина. В результате удара по еще одной машине ранена женщина. В Алешках погиб мужчина, раненный 17 июня.

Удары дронов привели к ранению женщины и мужчины в Малых Копанях, женщины и мужчины в Каховке, мужчины в Раденске, двух женщин в Малой Лепетихе и Верхнем Рогачике, а также мужчины на трассе Каменка - Цукуры.

Кроме того, в результате украинских ударов повреждены два морских судна в Скадовске, добавил губернатор.