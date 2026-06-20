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Два человека погибли, шестеро пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще шестеро получили ранения в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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Он написал в субботу в своем канале в Max, что мужчина погиб в Каменке в результате удара дрона по автомобилю. Еще один человек пострадал. Кроме того, вследствие атаки БПЛА погибла женщина в Каирах. Мужчина пострадал в Раденске в результате атаки дрона на мотоцикл.

Помимо этого, трое мужчин и женщина пострадали в Бехтерах и Новой Збурьевке в результате атак БПЛА. Губернатор добавил, что на трассе Р-280 "Новороссия" и на дороге около Аскании-Нова были повреждены грузовые автомобили.

Ранее в субботу Сальдо сообщил, что электроснабжение нарушено в восьми муниципалитетах Херсонской области в результате ударов украинских дронов.

Херсонская область Владимир Сальдо
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