В Севастополе ограничат проведение мероприятий, работу транспорта и магазинов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Массовые уличные мероприятия отменяют на территории Севастополя с понедельника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Массовые мероприятия: все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения", - написал Развожаев в своем канале в Max в воскресенье.

Губернатор добавил, что общественный транспорт будет работать только в светлое время суток - с 5:30 до 21:00, работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается, остаются только пассажирские катера. Кроме того, принято решение о работе общественного транспорта во время тревог, оно вступает в силу с 15:00 понедельника.

Крупные объекты торговли - торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты - также сокращают время работы, будут работать с 7:00 до 20:00, заведения общественного питания - с 8:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки могут устанавливать график по своему усмотрению.

Также принято решение не включать уличное освещение.

"Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно", - добавил губернатор.

По словам Развожаева, вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности.