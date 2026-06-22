В Севастополе работу общественного транспорта продлили до 22:00

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе продлили работу общественного транспорта до 22:00, такое решение приняло правительство города.

"Сегодня внесу изменения в указ и продлим работу общественного транспорта до десяти вечера. Это, прежде всего, конечно, может обеспечить силами нашего "Севавтотранса"", - сказал на заседании губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет работать только в светлое время суток - с 5:30 до 21:00. Работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается, остаются только пассажирские катера.