Минобороны РФ сообщило о наступлении в Константиновке на всех направлениях

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки, наступают на всех направлениях, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки в Константиновке российские войска взяли под контроль 103 здания, армия Украины потеряла до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс, 27 пунктов управления дронами.

В министерстве заявили, что в Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении и уничтожают формирования ВСУ.

"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что за сутки в Красном Лимане украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.