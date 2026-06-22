Поиск

Минобороны РФ сообщило о наступлении в Константиновке на всех направлениях

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки, наступают на всех направлениях, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки в Константиновке российские войска взяли под контроль 103 здания, армия Украины потеряла до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс, 27 пунктов управления дронами.

В министерстве заявили, что в Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении и уничтожают формирования ВСУ.

"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что за сутки в Красном Лимане украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

 Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

РСТ призвал правительство поддержать туротрасль Крыма

В Ивановскую область направят дополнительные объемы топлива

Аэропорты Москвы возобновили работу

 Аэропорты Москвы возобновили работу

В Воронеже в результате отражения воздушной атаки ранены три человека

Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

 Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

Минпросвещения контролирует вывоз детей из Крыма

Все аэропорты Москвы остановили работу

 Все аэропорты Москвы остановили работу

ГОСА "Мосбиржи" не состоялось из-за отсутствия кворума

Туроператоры прорабатывают альтернативы отдыху в Крыму для детских групп
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов