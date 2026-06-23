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Минобороны РФ заявило о нарушении логистики ВСУ в Константиновке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары дронами по средствам снабжения ВСУ в Константиновке, сообщили в министерстве обороны РФ во вторник.

"Расчеты войск беспилотных систем "Южной" группировки войск продолжают системно нарушать логистику противника, уничтожая средства снабжения остатков украинского гарнизона в Константиновке", - заявили в ведомстве.

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Отмечается, что особое внимание уделяется выявлению и поражению наземных робототехнических комплексов (НРТК), которые ВСУ используют для доставки грузов в районы с осложненной транспортной доступностью.

Министерство во вторник опубликовало кадры уничтожения четырех НРТК ВСУ, пытавшихся доставить грузы к заблокированным в городе украинским подразделениям.

"Уничтожение НРТК существенно снизило возможности врага доставлять боеприпасы, продовольствие и другие материальные средства окруженным подразделениям", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Константиновка
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